Prüm

Scheibe von Bagger beschädigt

Im Zeitraum vom 06.08.20, 11:30 Uhr – 07.08.20, 06:30 Uhr wurde ein Bagger, welcher in der Wenzelbachstraße in Prüm neben dem Parkplatz am Fahrradweg abgestellt wurde, beschädigt.