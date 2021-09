Sachbeschädigung – Bundespolizei Trier stellt Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis

Aufgrund eines Zeugenhinweises nahm eine Streife der Bundespolizei am Freitagabend einen amtsbekannten 25-jährigen Deutschen in der Fußgängerzone (Neustraße) fest.





Zuvor hatte der Mann mehrere Sachbeschädigungen (Tritte gegen Autos, Fahrräder, Schilder, Topfpflanzen) begangen. Auf seinem Weg in Richtung Innenstadt randalierte er weiter. Die Festnahme erfolgte in der Neustraße, wobei der Beschuldigte erheblichen Widerstand leistete und schließlich gefesselt werden musste.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Auf richterliche Anordnung verbrachte er die Nacht zum Ausnüchtern in einer Zelle.

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Widerstand und Beleidigung wurden eingeleitet.



