Wittlich

Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der Zeit von Dienstag, 04.08.2020, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2020, 08.30 Uhr, wurde die Scheibe der Eingangstür zur Sporthalle des Bildungszentrums in der Petrusstraße in Wittlich-Wengerohr beschädigt.