In der Zeit von Freitag, 07.08.2020, 18:00 Uhr, bis Samstag, 08.08.2020, 07:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter im Krameser Weg in Esch eine Planierraupe beschädigt.

Die Seitenscheiben, sowie die Scheibe der Einstiegstür der Planierraube wurden vermutlich durch Steinbewurf in Gänze beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, unter der Telefonnummer: 06571 / 926-0 in Verbindung zu setzen.



