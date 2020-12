Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 13:41 Uhr

Wittlich

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Zeit von Dienstag, 04.08.2020, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 05.08.2020, 10.30 Uhr, wurden an einem in der Buchenstraße in Wittlich-Neuerburg abgestellten Pkw, Citroen, alle vier Reifen beschädigt.