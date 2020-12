Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 22:11 Uhr

Flußbach (ots). Am Samstag, 15.08.2020, 20.00 Uhr bis Sonntag, 16.08.2020, 14.00 Uhr, stellte ein 31-jähriger Fahrzeugführer sein Firmenfahrzeug (DB Sprinter) in Flußbach in der Hauptstraße ab. In dem o.g. Zeitraum wurde die Windschutzscheibe erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Hinweise werden an die Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Olaf Wagner, POK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell