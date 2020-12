Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 13:31 Uhr

Klausen

Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

In der Zeit von Freitag, 07.08.2020, 20.00 Uhr, bis Samstag, 08.08.2020, 08.00 Uhr, wurde in Klausen in der Wittlicher Straße eine größere Glasscheibe an einem Buswartehäuschen total beschädigt.