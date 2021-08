Trier

Renitenter Algerier hält Bundespolizei auf Trab

Widerstand, tätlicher Angriff und Beleidigung – all dies leistete ein alkoholisierter 37-jähriger Algerier gegenüber einer Streife der Bundespolizei in der Nacht von Montag auf Dienstag, 03:50 Uhr, während der Kontrolle am Hauptbahnhof Trier.