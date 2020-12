Renitente Rentnerin hält Bundespolizei auf Trab

Koblenz / Neuwied (ots) – Am Mittwochnachmittag informierte ein Zugbegleiter die Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz über eine 77-Jährige, die in einer Regionalbahn sowohl Reisende als auch Bahn-Mitarbeiter belästige und beleidige.

Gegen die Frau sei schon am Bahnhof Neuwied ein Fahrtausschluss ausgesprochen worden, dem sie jedoch nicht folgte.



Eine Streife der Bundespolizei versuchte am Hauptbahnhof Koblenz die Frau zum Aussteigen aus dem Zug zu bewegen. Weil die Rentnerin sich weiterhin beharrlich weigerte, wurde sie durch die Bundespolizisten*innen aus dem Zug geleitet. Hierbei beschimpfte sie die eingesetzten Beamten*innen und trat einem Beamten gegen das Schienbein.



Nachdem sie sich halbwegs beruhigt hatte, wurde sie an ihre Wohnanschrift entlassen. Gegen die Seniorin wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



