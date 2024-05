Reizgas-Attacke – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Anzeige

Remagen/Bonn Bad-Godesberg (ots) –



Am 27.5.2024 gegen 14:25 Uhr wurden mehrere Reisende in einer Regionalbahn (RB 24526) von Remagen nach Bonn vermutlich durch Reizgas verletzt. Insgesamt acht Zuginsassen klagten über Atembeschwerden und mussten ärztlich versorgt werden.



Bei den möglichen Verursachern soll es sich um eine weibliche Person mit orange-neonfarbenem Oberteil gehandelt haben, die in Begleitung eines Jungen, gekleidet mit einer camouflage-farbenen Fischermütze, unterwegs war.



Bereits am 25.5.2024 gegen 19:00 Uhr ereignete sich im Bahnhof

Bonn-Bad Godesberg ein identischer Vorfall, indem Reizgas in einem Aufzug versprüht wurde. Dies sollen zwei junge Männer zu verantworten haben.



Sachdienliche Hinweise sowohl zu dem Vorfall in Remagen als auch in Bonn-Bad Godesberg nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell