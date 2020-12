Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Im Hauptbahnhof Koblenz, Gleis 10, besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Waggons eines Reisezuges auf einer Fläche von 96 qm. Der Zug wurde am 14.06. 2020, 22:30 Uhr auf Gleis 10 abgestellt. Der am 15.06. 2020, 05:00 Uhr übernehmende Lokführer stellte den Schaden fest und meldete dies der Bundespolizei.

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



