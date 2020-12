Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 15:00 Uhr

Am Bahnhof Wittlich kam es zu Farbschmierereien unbekannter Täter an einem Reisezug der luxemburgischen CFL.





Abgestellt wurde der Zug am 21.11.2020, 22:10 Uhr; bemerkt und gemeldet wurde der Schaden kurz vor Mitternacht am 22.11.2020. Die besprühte Fläche beträgt 57 qm; die Schadenshöhe liegt bei ca. 4.600 Euro.



Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



