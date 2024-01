Reisezug besprüht – 4.000 Euro Schaden

Im Bereich des Bahnbetriebswerkes Trier wurden am Sonntagmorgen, 14.2024, zum wiederholten Male Farbschmierereien an einem dort abgestellten Reisezug der Deutschen Bahn festgestellt.

Im Bereich des Bahnbetriebswerkes Trier wurden am Sonntagmorgen, 14.1.2024, zum wiederholten Male Farbschmierereien an einem dort abgestellten Reisezug der Deutschen Bahn festgestellt.



Die besprühte Fläche hat eine Größe von ca. 100 qm; der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



