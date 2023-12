Reisende im Zug sexuell belästigt – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa





Ein bisher unbekannter Reisender soll kurz vor Halt in Saarlouis einer 30-Jährigen an den Oberschenkel gefasst und dann seine Hand bis zu ihrem Gesäß geführt haben. Anschließend habe er den Zug in Saarlouis verlassen.



Der Tatverdächtige soll ca. 60 Jahre alt und zwischen 180 – 190 cm groß sein. Er hat kurze graue Haare und trug eine viereckige Brille mit schwarzem Gestell. Als Kleidung sind lediglich eine dunkelrote Jacke und eine schwarze Kappe bekannt.



Insbesondere die Geschädigte sowie weitere Reisende, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



