Waxweiler

Radmuttern von PKW gelöst

Am Freitag, den 07.08.2020, kam es in der Zeit von 07:20 Uhr bis 17:10 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Malereibetriebs in der Straße Schmelzberg in Waxweiler zu einem Lockern der Radmuttern an dem PKW einer Mitarbeiterin.