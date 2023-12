Präventionsveranstaltung „Stop Pickpockets“ – Taschendieben keine Chance bieten – Bundespolizei Trier informiert

Die Weihnachtszeit hat begonnen – viele Menschen, dichtes Gedränge und Zeitdruck – Umstände, die potentielle Taschendiebe gerade an Bahnhöfen gerne ausnutzen, um Reisenden ihre Wertgegenstände zu entwenden.

Im Rahmen der europaweiten Präventionskampagne „Stop Pickpockets“ informiert die Bundespolizei am Freitag, 1. Dezember 2023, 10-14 Uhr im Hauptbahnhof Koblenz Reisende, wie sie sich vor Taschendieben schützen können.



Mit Hilfe von sechs bunten Monstern („Scheibenklopfer“, „Stauerzeuger“, „Anrempler“, „Falscher Tourist“, „Blumenschenker“ und „Beschmutzer“) macht die Bundespolizei Trier auf tatbegünstigendes Verhalten und die verschiedenen Tricks der Taschendiebe an einem Infostand aufmerksam.



Durch die Kampagne soll bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe geschaffen werden. Dadurch und durch vorsorgliches Handeln werden Tatmöglichkeiten genommen. Weitere Informationen gibt es auf www.bundespolizei.de/Sicher im Alltag/Vorsicht Taschendiebstahl und auf www.stop-pickpockets.eu



