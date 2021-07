Trier

Präventionsmaßnahmen der Bundespolizei Trier: Bahnanlagen sind keine Spielplätze – wir wollen, dass du sicher ankommst!

„Sicher Unterwegs. eigene Vorsicht – bester Unfallschutz“ unter diesem Motto hat das Präventionsteam der Bundespolizei Trier in den letzten Wochen an ausgewählten Bahnhöfen über Gefahren und richtiges Verhalten an Bahnanlagen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn aufgeklärt.