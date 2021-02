Sinzig

Planen von Zugwaggons aufgeschlitzt und Güter entwendet

Am Sonntagmorgen stellte der Lokführer des Güterzuges 40671, abgestellt auf einem Ausweichgleis nahe Bahnhof Sinzig, an mehreren Waggons Schäden an den Abdeckplanen – vermutlich durch Aufschlitzen – fest.