Parkrempler überführt Fahrzeugführer

Am Freitagabend kam es im Stadtgebiet zu einem „Parkrempler“.

Ein 26-Jähriger versuchte mit seinem PKW in der Mustorstraße rückwärts einzuparken und beschädigte dabei einen stehenden PKW im Frontbereich. Danach entfernte sich der Fahrer, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.



Auf dem Weg zum Dienst befindliche Bundespolizisten waren jedoch Zeugen. Sie stoppten den PKW, gaben sich als Polizisten zu erkennen, kontrollierten den Fahrer und konfrontierten ihn mit dem Unfall. Gegenüber den Beamten gab er an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.

Eine Abfrage im Zentralen Verkehrsinformationssystem ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm droht jetzt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell