Ohne Fahrschein im ICE – Algerier muss für 44 Tage in Haft

Weil sie einen Zug ohne gültigen Fahrschein nutzten, wurde am Sonntagmorgen ein 36-jähriger Algerier und sein 33-jähriger Begleiter von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz kontrolliert.

Laut Aussage des Zugbegleiters des ICE 27 versteckten sich beide in der Zugtoilette und weigerte sich diese zu verlassen. Erst nach mehrfacher Aufforderung öffneten sie die Tür. Weder einen Fahrschein noch Bargeld führten sie mit sich.



Die Personalienüberprüfung des Algeriers ergab, dass gegen ihn drei Fahndungsnotierungen vorliegen.

Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilte ihn das Amtsgericht Laufen zu einer Geldstrafe von 450 Euro. Zudem lag noch ein anhängiges Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls einhergehend mit einer Zahlungsaufforderung von 450 Euro sowie eine Schengenfahndung Österreichs vor. Da er den haftbefreienden Betrag nicht zahlen konnte, verbringt er die nächsten 44 Tage in der JVA Koblenz.



Unabhängig davon wurden gegen beide Männer Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell