Notbremse gezogen – Zug steht auf offener Strecke

Koblenz (ots).



Am Mittwochabend kam es auf der Fahrt von Bonn nach Koblenz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Bahnreisenden und dem Zugbegleiter der Regionalbahn 28533.



Laut Bundespolizei Trier versuchte die Personengruppe bereits bei der Abfahrt im Hauptbahnhof Bonn ohne ersichtlichen Grund das Schließen der Tür zu verhindern. Während der Fahrt zogen sie mehrmals die Notbremse, so dass schlussendlich ein Entriegeln der Bremse nicht mehr möglich war und der Zug auf offener Strecke, Höhe Eisenbahnmuseum Koblenz-Lützel, zum Stehen kam. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Zugtür und flüchteten über die Gleise.



Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurden zwei der drei Personen gestellt. Die Personalien der noch flüchtigen Person konnten ebenfalls ermittelt werden.



Aufgrund des Vorfalls war die Bahnstrecke von 23:39 Uhr – 00:27 Uhr gesperrt. Dies hatte Auswirkungen auf 28 Zugverbindungen mit insgesamt 1235 Minuten Verspätungen.



Die Bundespolizeiinspektion Trier hat gegen die Reisenden ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und dem Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell