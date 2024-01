Prüm

Neujahrskonzert – Bundespolizeiorchester München zu Gast in Prüm

Die Bundespolizei Trier und Stadt Prüm laden am 16. Januar 2024, 19:00 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters München in der Karolingerhalle in Prüm ein.