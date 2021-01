Maskenverweigerer mit Messer löst Einsatz der Bundespolizei aus

Telefonisch wurde der Bundespolizei Trier am Samstagmorgen ein aggressiver Maskenverweigerer gemeldet, welcher eine Security-Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Trier bedrohe. Außerdem soll er ein Messer mit sich führen.



Gegenüber der hinzugezogenen Streife der Bundespolizei verhielt er sich ebenfalls aggressiv und ging in bedrohlicher Haltung auf diese zu. Erst nach Androhung des Einsatzes von Pfefferspray ließ er von seinem Vorhaben ab und gab danach freiwillig sein mitgeführtes Küchenmesser (Klingenlänge 12 cm) heraus.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getretenen Mann ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Trier erteilt.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell