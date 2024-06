Kontrolle der Bundespolizei: Drogen, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Anzeige

6.2024) einen PKW mit luxemburgischer Zulassung auf der BAB 60 am Grenzübergang Steinebrück.



Dem Fahrer, einem in Luxemburg wohnhaften 30-jährigen Portugiesen, konnten gleich mehrere Verstöße nachgewiesen werden.



So stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel (Cannabis- und Amphetaminkonsum). Weiterhin wurden im Fahrzeug ca. 2.000 Gramm Amphetamin, ca. 125 Gramm Haschisch, ca. 40 Gramm Marihuana, zwei Ecstasy-Tabletten sowie verschiedene Umschläge mit insgesamt ca. 2.800 Euro Bargeld aufgefunden.



Die Überprüfung des ausgehändigten portugiesischen Führerscheins ergab, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Zudem wurde ihm bereits in Luxemburg die Fahrerlaubnis entzogen.



Die Drogen, das Bargeld und der portugiesische Führerschein wurden sichergestellt und dem 30-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



Der Beschuldigte wurde noch am Freitagabend dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Zollfahndung in Kaiserslautern übernommen.



Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizei Trier, die Polizei Prüm, die Kontrolleinheit Verkehrswege Bitburg, das Zollfahndungsamt Kaiserslautern sowie die Staatsanwaltschaft Trier.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell