Körperverletzung am Bahnhof Nittel – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Nittel (ots).



In der Nacht zu Samstag, 19.8.2023 gegen 00:10 Uhr soll es am Bahnhof Nittel zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.



Nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten soll ein bisher unbekannter Mann auf einen 15-jährigen Jugendlichen eingeschlagen und versucht haben, ihn ins Gleis zu schubsen. Anschließend fuhr er mit der Regionalbahn 12785 in Richtung Trier.



Der Angreifer war ca. 30 Jahre alt, hat grau/weißes Haar und einen Kinnbart. Bekleidet war er mit blauer Jeans, schwarzem T-Shirt und schwarzer Collegejacke. Zudem trug er eine schwarze Kappe.



Personen , die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678 -0 zu melden.



