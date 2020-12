Katze aus Schließfach gerettet

Nachdem der Mann die in einem Schließfach ausgesetzte Katze gefunden hatte, überreichte er diese wohlbehalten der Bundespolizei. Sie befand sich in einer verschlossenen Reisetasche, konnte sich jedoch nicht selbst befreien.



Wer das Tier wann dort ausgesetzt hat, wird hoffentlich die Videoauswertung zeigen.



Nach einem gestärkten Mahl brachten die Bundespolizisten die Katze zum Tierheim Koblenz.



