Jugendlicher an luxemburgische Polizei übergeben

Der vorangehenden Kontrolle versuchte er sich durch Flucht zu entziehen, was jedoch bereits nach wenigen Metern scheiterte. Der Grund der Flucht stellte sich bei der Überprüfung seiner Personalien heraus: Gegen den in Luxemburg wohnhaften jungen Mann bestand eine Schengen-Fahndung von Luxemburg zur Ingewahrsamnahme.

Nach Rücksprache wurde der Jugendliche am ehemaligen GÜG Wasserbilligerbrück der luxemburgischen Polizei übergeben.



