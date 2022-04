Jugendliche beim „Bahn-Surfen“ gestellt

Am Mittwochnachmittag, 17:34 Uhr, sprangen zwei 15- und 17-Jährige im Bahnhof Saarburg auf die Kupplung (Zugende) der Regionalbahn 12578 auf, um auf dieser Richtung Trier mitzufahren. Als sich die Geschwindigkeit des Zuges erhöhte, sprangen beide ab und stürzten ins Gleis. Durch den Sturz zogen sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Jugendlichen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Saarburg eingeliefert.



Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizei Trier, die Polizei Saarburg, Notarzt und Rettungswagen.



Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren, die bei der unberechtigten Mitfahrt auf oder an Zügen, dem sogenannten „Bahn-Surfen“, drohen. Diese leichtsinnigen Aktionen sind lebensgefährlich! Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie z. B. stromführenden Teilen, aus. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter www.bundespolizei.de.



