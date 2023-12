Internationales Vergleichsschießen der Bundespolizei Trier

In nunmehr 22. Auflage fand am Donnerstag, 21.2023 das Internationale Vergleichsschießen der Bundespolizei Trier in der Schießanlage Speicher statt.

Foto: Bundespolizei Trier Foto: Bundespolizei Trier

Trier/Speicher (ots) –



In nunmehr 22. Auflage fand am Donnerstag, 21.9.2023 das Internationale Vergleichsschießen der Bundespolizei Trier in der Schießanlage Speicher statt. Insgesamt 35 Mannschaften von Sicherheitsbehörden aus dem Inland sowie aus Luxemburg, Belgien, England und den USA traten zu diesem Wettbewerb an.



Als Sieger ging die Mannschaft der Hochschule der Polizei Wittlich – Fortbildung hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Mannschaften der Police Grevenmacher sowie der Bundespolizeidirektion Koblenz – Polizeitraining. Den besten Einzelschützen, von 105 angetretenen, stellte ebenfalls die Mannschaft der Hochschule der Polizei Wittlich – Fortbildung.



Den diesjährigen Spendenertrag in Höhe von 1.500 Euro nahm der 1. Vorsitzende des Vereins KCNQ2 e. V., Herr Sebastian Bethge, entgegen. Bei dem Krankheitsbild KCNQ2 handelt es sich um einen seltenen Gendefekt bei Kindern, welcher Erkrankungen wie z. B. epileptische Anfälle, Sprach- und Sprechschwierigkeiten oder Entwicklungsverzögerungen bis hin zum Nichterlernen alltäglicher lebenserhaltener Handlungen nach sich zieht.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell