Am 25.08.2020, 02:30 Uhr wurde einem schlafenden 23-jährigen Iraner im Hauptbahnhof Koblenz sein Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet.





Anhand der Videoauswertung konnte ein amtsbekannter 19-jähriger Deutscher bei der Tatausübung beobachtet werden.



Gegen 22:40 Uhr wurde der Tatverdächtige von bundespolizeilichen Unterstützungskräften im Bahnhofsbereich identifiziert und vorläufig festgenommen. Auf mehrfachen Vorhalt gab er die Tat zu. Das Geld habe er an sich genommen und das Portemonnaie in einen Mülleimer geworfen.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Bundespolizei Trier hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.



