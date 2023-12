Im Rahmen der Mitfahndung – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Symbolbild Foto: dpa





Morgens einen 50-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Koblenz. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Drogen- und Gewaltdelikten in neun Fällen.



Gegen Abend eine 34-jährige Deutsche am Bahnhof Andernach. Das Amtsgericht Neuwied verurteilte sie im Oktober 2022 wegen eines Drogendeliktes zu drei Monaten Freiheitsstrafe. Bei der durchgeführten Durchsuchung wurden wiederum verschiedene Betäubungsmittel (Haschisch, Marihuana und Amphetamin) aufgefunden und ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.



In beiden Fällen erfolgte die Einlieferung in die JVA Koblenz.



