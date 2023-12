Hochwertiges E-Bike im Hauptbahnhof Koblenz gestohlen

Symbolbild Foto: dpa

Koblenz (ots).



Am Sonntag, 13.8.2023 gegen 15:25 Uhr, ist im Hauptbahnhof Koblenz auf Gleis 9 ein weißes E-Bike gestohlen worden.



Beim Einstieg in die Regionalbahn 12118 ließ der Geschädigte das Zweirad kurze Zeit unbeaufsichtigt stehen, was der oder die Täter zum Diebstahl ausnutzen. Zum Zeitpunkt der Tat war der Bahnsteig stark frequentiert.



Das E-Bike der Marke KTM hat einen Wert von ca. 3.900 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



