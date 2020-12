Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 22:21 Uhr

Wittlich

Handydiebstahl

Am Montag, 17.08.2020, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, wurde am unteren Eingang der Drogerie Müller in Wittlich, Schlossstraße, das Handy eines 11-jährigen Kindes von einem anderen Kind entwendet.