Haftstrafen wegen Erschleichen von Leistungen

Am späten Nachmittag einen 29-jährigen Ungarn in Andernach. Gegen den obdachlosen Mann lagen gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Erschleichen von Leistungen vor. Verurteilt wurde er zu Haftstrafen von insgesamt 120 Tagen.



Gegen Mitternacht erfolgte die Festnahme eines 36-jährigen Polen am Hauptbahnhof Koblenz. Gegen den zu 45 Tagen Haft verurteilten Mann lagen zudem noch zwei aktuelle Ermittlungsverfahren wegen Drogen- und Eigentumsdelikten vor.



Beide Männer wurden in die JVA Koblenz eingeliefert.



