Haft durch Zahlung von 2775,50 Euro abgewendet

Am Sonntagmittag erfolgte die Festnahme eines 32-jährigen Rumänen von einer Streife der Bundespolizei Trier auf der BAB 60 im Bereich Niederprüm.

Zuvor war der Mann als Beifahrer in einem Kleinbus mit deutscher Zulassung aus Belgien eingereist.



Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Körperverletzung sowie ein anhängiges Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Diebstahls vor.

Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe inkl. Kosten in Höhe von 2775,50 Euro entging er einer 60-tägigen Haftstrafe und konnte seine Reise fortsetzen.



