Güterzug überfährt Einkaufswagen und Plastikstuhl – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Es entstanden augenscheinlich weder Schäden an dem Zug, noch an den Gleisen.



Personen konnten im Nahbereich nicht festgestellt werden. Aufgrund des Vorfalls war die Bahnstrecke zwischen 23:25 – 23:45 Uhr gesperrt.



Die Bundespolizei Trier hat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



Info der Bundespolizei:



Der wichtigste Grundsatz lautet: Bahnanlagen sind keine Spielplätze, es ist verboten, sie zu betreten! „Mutproben“ im Gleisbereich, Auflegen oder Abstellen von Gegenständen – hier droht Lebensgefahr! Regionalbahnen können Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h erreichen und haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.



