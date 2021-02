Großflächiges Graffiti verursacht hohen Sachschaden

In nur zwei Stunden verursachten bisher unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von mehr als 7.000 Euro durch Farbschmierereien an zwei abgestellten Zügen im Bahnhof Koblenz.





Die beiden Züge wurden am 12.03.2021, 23:45 Uhr auf den Gleisen 42 und 43 abgestellt. Laut Mitteilung eines Bahnmitarbeiters entfernten sich zwei Stunden später mehrere dunkel gekleidete Personen von der Örtlichkeit in Richtung Schützenstraße (Südstadt).

Eine durch die Bundespolizei sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. An den beiden Zügen wurde frisches Graffiti – somit unmittelbar zuvor besprüht – auf einer Fläche von 200 qm festgestellt.



Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



