Gesucht wegen Steuerhinterziehung – Bundespolizei Trier nimmt 54-Jährigen fest

Die Rückkehr aus Marokko hatte sich ein 54-jähriger Deutscher am Samstagmorgen sicherlich anders vorgestellt.

Symbolbild Foto: dpa

Anstatt nach Hause muss er nun für 199 Tage ins Gefängnis.



Wegen Steuerhinterziehung in sechs Fällen wurde er von der Staatsanwaltschaft Köln mit Haftbefehl gesucht. Bereits Ende 2020 verurteilte ihn das Amtsgericht Köln zur Zahlung einer Geldstrafe von 79.600 Euro.



Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, brachte eine Streife der Bundespolizei Trier ihn in die JVA Rohrbach.



