Zudem wurden in unmittelbarer Nähe in der Koblenzer Straße ein Verkehrszeichen und der Fußgängerüberweg mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu den Tätern werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9260 oder per Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



