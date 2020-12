Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 18:41 Uhr

Wittlich

Gelöste Radmuttern endet in Unfall

Am Samstagabend, 15.08.2020, stellte der 85-jährige Geschädigte seinen Pkw Kia in der Kalkturmstraße ab. Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 19.20 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw in Wittlich die Friedrichstraße in Richtung Lüxem.