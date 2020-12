Da der 29-Jährige bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Regional-Express kein Ticket vorzeigen konnte, schloss ihn die Zugbegleiterin von der Weiterfahrt aus. Weil er sich zudem beharrlich weigerte, den Zug am Bahnhof Saarburg zu verlassen, verständigte die Bahn- Mitarbeiterin die Bundespolizei und gab den Hinweis, dass die Person vermutlich eine Waffe mit sich führte.



Die eingetroffene Streife fand in dem Rucksack des Mannes, neben einer geringen Menge Amphetamin, eine Luftpistole. Eine Erlaubnis zum Führen dieser Waffe besaß er nicht.



Die Polizisten beschlagnahmten die Gegenstände und beanzeigten die Person wegen Verstoßes gegen das Waffen-, bzw. Betäubungsmittelgesetzes und wegen Erschleichens von Leistungen.



