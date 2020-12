Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:51 Uhr

Trier

Freiheit muss warten – Strafvollstreckungshaftbefehl führt hinter Gittern

Am Freitagmorgen überstellten die Luxemburger Behörden einen 39-jährigen irakischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Wasserbillig an eine Streife der Bundespolizei.