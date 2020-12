Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 03:01 Uhr

In der Zeit vom 18.07.2020, 15.00 h – 19.07.2020, 16:30 h, wurde ein in Prüm im Gerberweg im Bereich der Bushaltstelle abgestelltes Trekkingrad entwendet.

Das silberfarbene Rad Marke Nova war mehrfach mit Schlössern am dortigen Fahrradständer gesichert.



Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. Verbleib werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. Nr. 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



