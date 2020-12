Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 08:51 Uhr

Am 06.08.2020, gegen 08:08 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Daun Kenntnis von einem Feuerereignis in Höchstberg.

Es konnte ermittelt werden, dass in einem metallverarbeitenden Betrieb durch Flexarbeiten und entsprechenden Funkenflug eine größere Menge an Dämmstoffen in Brand geraten war. Die anrückenden Feuerwehren aus Höchstberg und Uersfeld konnten letztlich den Brandherd zügig löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Waldstück verhindern. Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell