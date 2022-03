Fahndungseinsatz der Bundespolizei Trier

Am 15.2022 fand ein Schwerpunkteinsatz Fahndung der Bundespolizei Trier mit Unterstützung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz im Grenzraum zu Luxemburg statt.

Trier (ots).



Es wurde der grenzüberschreitende Einreiseverkehr überwacht; temporäre Kontrollstellen, u. a. auf der BAB 64, Parkplatz Dicke Buche, errichtet und betrieben sowie grenzüberschreitende Zugstreifen durchgeführt.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte mehr als 200 Personen und 70 Fahrzeuge. Mehrere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthalts – und Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.



Zwei 12- und 13-jährige Schülerinnen, welche unentschuldigt dem Unterricht fernblieben und sich am Hauptbahnhof Trier aufhielten, wurden ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.



Im Bereich der Obermosel erfolgte die Festnahme eines 27-jährigen Franzosen. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen zweier Verkehrsdelikte vor. Die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 2.400 Euro konnte eine Bekannte zahlen und er somit einer 80-tägigen Haftstrafe entgehen.



