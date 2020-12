Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 07:31 Uhr





. Überschwemmungen in Demerath

– Überschwemmungen in Winkel

– Hangrutsch in Demerath

– Strommasten abgeknickt in Steineberg

– umgestürzte Bäume im Bereich Mehren, Ellscheid, Steiningen und

Demerath In allen beschriebenen Fällen entstand nur Sachschaden. Die Feuerwehren, sowie die Straßenmeistereien waren mit Aufräum- und Absicherungsarbeiten beschäftigt.



Darüber hinaus kam es zu keinen weiteren polizeilichen Einsatzlagen mit witterungsbedingtem Zusammenhang.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



