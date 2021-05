Eine „Kräutermischung“ der anderen Art

Ein augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehender 42-jähriger Deutscher wurde am Freitagmittag von Zivilkräften der Bundespolizei Trier am Bf Neuwied überprüft.

Aufgefallen war der Mann, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug.



Bei der Ansprache wirkte er sichtlich nervös und gab auf Nachfrage den Besitz „irgendwelcher Kräutermischungen“ an.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in seinen Jackentaschen kleinere Mengen verschiedener Drogen (Ecstasy, Marihuana, Amphetamin) sowie eine Crackpfeife aufgefunden und sichergestellt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Zu verantworten hat er sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Infektionsschutzgesetz.



