Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 16:21 Uhr

Maring-Noviand

Dieseldiebstahl aus Radlader

In der Zeit von Samstag, 15.08.20, 13.00 Uhr, bis Montag, 17.08.20, 07.00 Uhr, kam es in einer Kiesgrube an der L 47 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand zu einem Dieseldiebstahl.