In der Zeit von Dienstag, den 28.07.2020 ca. 20:00 Uhr, auf Mittwoch, den 29.07.2020 ca. 22:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in Großlangenfeld ein Weidezaungerät entwendet.

Das Weidezaungerät befand sich an einer Weide in der Straße „Im Langenfeld“.



Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



