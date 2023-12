Chef zahlt Geldstrafe für Mitarbeiter

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet nahm die Bundespolizei am Freitagmorgen eine 41-Jährige fest.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa





Wegen eines Drogendeliktes verurteilte das Amtsgericht Trier die Frau zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro. Sie selbst war jedoch nicht in der Lage die Geldstrafe zu zahlen. Nach einem Anruf bei Ihrem Chef sprang dieser ein, zahlte die geforderten 750 Euro und bewahrte seine Angestellte damit vor 45 Tagen Haftstrafe.



